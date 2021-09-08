Причина – расхождение между категориями грунта.

В Коврове строительство новой школы отстаёт от графика на два месяца. Причина – расхождение между категориями грунта. Об этом сообщают наши коллеги из .Напомним, что подрядчиком по возведению учреждения на 1100 мест является компания «Айди Партнер». Стоимость учебного заведения оценивается в 585 млн рублей. К школе заасфальтируют два подъезда, а также парковку на 10 мест. Также возле учреждения появится зона отдыха для младших классов и для групп продлённого дня, гимнастический городок, физкультурная зона с беговой дорожкой, поле для мини-футбола, площадка для баскетбола и волейбола. Объект должен состоять из 44 классов. Появление учебного заведения должно разгрузить три соседние школы, где дети учатся в две смены. Срок сдачи школы 15 декабря 2022 года.Сейчас на месте стройки ведётся вынос инженерных сетей: реконструкция теплосети, демонтаж водопроводов, устанавливаются тепловые камеры.При этом в процессе устройства свайного поля было обнаружено несовпадение категорий грунта - заявленной в ПСД и реальной. Появилась необходимость дополнительного исследования земли и испытания свай.Напомним, что подготовительные работы в городе оружейников стартовали в конце мая. Ради школы здесь