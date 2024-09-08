Субботник во Владимире состоится 14 сентября на территории Улыбывшеских карьеров.

Загрязнение туристических маршрутов – серьёзная проблема. Наибольшее количество мусора скапливается за летний туристический сезон. По информации Росприродонадзора, к концу лета 2023 года таким образом появилось 249 несанкционированных свалок.В июне 2024 года АНО «Центр чистой природы 12-15» запустил эковолонтёрскую программу «Экотурне» с целью решить ежегодную проблему. Участников программы ждёт семидневная поездка по маршруту Золотого кольца. Субботник во Владимире состоится 14 сентября на территории Улыбывшеских карьеров. Каждый желающий может присоединиться к очищению территории от мусора!Благодаря эковолонтёрскому проекту «Экотурне» жители региона смогут насладиться чистыми пейзажами родного края, сохранить и увеличить богатство туристических и исторических мест.С подробной информацией об этапах реализации программы, графиком «Экотурне» и дополнительной информацией об участие в проекте можно ознакомиться на . Так же организаторами субботника предусмотрена возможность участия в полном маршруте «Экотурне».