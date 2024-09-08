Средняя зарплата во Владимирской области выросла на 20,8%.

В первой половине 2024 года средняя зарплата во Владимирской области увеличилась на 20,8% и достигла 60 тысяч рублей, согласно данным Владимирстата.Лидерами по уровню доходов в регионе стали специалисты в области страхования и финансов, чья средняя зарплата составляет 86,2 тысячи рублей. На втором месте находятся работники образовательного сектора, зарабатывающие в среднем 79 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров сотрудники информационно-коммуникационных предприятий с зарплатой 76 тысяч рублей.Наименее оплачиваемыми оказались работники администрации, чья средняя зарплата составляет 36,7 тысячи рублей, а также сотрудники гостиничного бизнеса (40,2 тысячи рублей) и риелторы, получающие 44,3 тысячи рублей.