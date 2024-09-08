Самка глухаря вместе с тремя подросшими птенцами вышла из леса к дороге в Гусь-Хрустальном районе. Семейство сфотографировал охотничий инспектор во время рейда. В Госохотинспекции немного

Самка глухаря вместе с тремя подросшими птенцами вышла из леса к дороге в Гусь-Хрустальном районе. Семейство сфотографировал охотничий инспектор во время рейда. В Госохотинспекции немного рассказали об этих птицах. В сентябре глухарей часто можно встретить на рассвете. Осенью они начинают собирать мелкие камушки, которые могут их желудку перетереть грубую растительную пищу. Поэтому глухари часто прилетают