Ремонт провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В регионе-33 обновили более 25 км ключевых дорог, ведущих к излюбленным туристами объектам. Ремонт провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает правительство Владимирской области.Теперь по трассе Юрьев-Польский – Тейково без труда можно добраться до села Скомово и посетить музей сельского космизма «Музей Музеич», посвящённый выдающемуся дизайнеру Леониду Карцеву и танку Т-62. Или оказаться на острове Буяне на реке Скомовянка.По автодороге Владимир – Юрьев-Польский – Переславль – Залесский проложен маршрут к Свято-Успенскому Космин монастырю в селе Небылом с многовековой историей.