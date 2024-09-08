Аварии унесли жизни 95 человек. Еще 1281 травмированы.
За первые полгода, по сведениям Владимирстата, на дорогах 33 региона зарегистрировано 976 инцидентов. Аварии унесли жизни 95 человек. Еще 1281 травмированы.
В ведомстве подчеркнули, что в 62 случаях ДТП произошли по вине пешеходов. В таких авариях погибли 12 человек, а 51 получил травмы.
В 147 случаях в аварии были вовлечены несовершеннолетние. В итоге 161 ребенок оказался в больнице или на амбулаторном лечении. Двое детей не выжило.
По данным Госавотоинспекции, за прошедшую неделю в ДТП во Владимирской области погибли четверо, еще 25 были травмированы.