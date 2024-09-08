Аварии унесли жизни 95 человек. Еще 1281 травмированы.

За первые полгода, по сведениям Владимирстата, на дорогах 33 региона зарегистрировано 976 инцидентов. Аварии унесли жизни 95 человек. Еще 1281 травмированы.В ведомстве подчеркнули, что в 62 случаях ДТП произошли по вине пешеходов. В таких авариях погибли 12 человек, а 51 получил травмы.В 147 случаях в аварии были вовлечены несовершеннолетние. В итоге 161 ребенок оказался в больнице или на амбулаторном лечении. Двое детей не выжило.По данным Госавотоинспекции, за прошедшую неделю в ДТП во Владимирской области погибли четверо, еще 25 были травмированы.