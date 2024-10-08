Штрафы были назначены в ходе проверок, проведённых региональной прокуратурой.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области двух сотрудников администрации оштрафовали на 20 тысяч рублей за несоблюдение требований безопасности дорожного движения. Штрафы были назначены в ходе проверок, проведённых региональной прокуратурой.Также в 2024 году выполнены ряд решений по улучшению городской инфраструктуры: установлены ограждения рядом с детским садом №1, появились знаки «Дети» у МДОУ №8, а дорога на Герцена была приведена в соответствие с ГОСТом.Напомним, ранее мы писали, что