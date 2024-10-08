Из лесничества у села Булатниково в Муромском районе пропали 6 сырорастущих берез. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Сырорастущее дерево – это дерево, не подверженное

Из лесничества у села Булатниково в Муромском районе пропали 6 сырорастущих берез. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Сырорастущее дерево – это дерево, не подверженное заболеваниям и вредителям, то есть, здоровое. Пропажа обнаружилась по время проверки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!