Пока нововведение находится на тестовом этапе.

С 5 октября в троллейбусах и на 15-м автобусном маршруте Коврова Владимирской области начала работать бескондукторная система оплаты проезда. Теперь пассажиры могут оплачивать проезд, прикладывая банковскую карту к терминалу, установленному на поручнях. Стоимость проезда осталась прежней, однако оплата возможна только картой, без использования мобильных телефонов. Пассажир получает подтверждение успешной оплаты зеленым сигналом и звуковым сообщением.Система не распечатывает чек-билет, но пассажиры могут отслеживать свои поездки в личном кабинете на сайте Сбербилет. Контролеры также используют терминалы для проверки оплаты, подтверждая ее по банковским картам пассажиров. Пока нововведение находится на тестовом этапе.Напомним, ранее мы писали, что