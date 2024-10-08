Газа не будет в домах на 6 улицах Владимира в среду, 9 октября. Это связано с работами на надземном газопроводе низкого давления. Ограничения продлятся с 10:00 до 14:00, рассказали в пресс-службе
Газа не будет в домах на 6 улицах Владимира в среду, 9 октября. Это связано с работами на надземном газопроводе низкого давления. Ограничения продлятся с 10:00 до 14:00, рассказали в пресс-службе мэрии. Адреса следующие: – ул. 1-ая Линия, 8;– ул. 2-ая Линия, 20, 25;– ул. 3-ая Линия, 7;– ул. 4-ая Линия, 22;– ул. Лакина, 19/31;–