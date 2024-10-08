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<a href="https://33live.ru/novosti/08-10-2024-vo-vladimire-na-6-ulicax-otklyuchat-gaz-9-oktyabrya.html" target="_blank">Во Владимире на 6 улицах отключат газ 9 октября</a> - Газа не будет в домах на 6 улицах Владимира в среду, 9 октября. Это связано с работами на надземном газопроводе низкого давления. Ограничения продлятся с 10:00 до 14:00, рассказали в пресс-службе