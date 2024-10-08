11 семей Владимирской области не смогли получить материнский капитал, поскольку работники соцзащиты отказали, неправильно поняв региональный закон. На это обратила внимание Генпрокуратура

11 семей Владимирской области не смогли получить материнский капитал, поскольку работники соцзащиты отказали, неправильно поняв региональный закон. На это обратила внимание Генпрокуратура России. Из поста Генпрокуратуры РФ в соцсетях Собственной трактовкой регионального законодательства увлеклись работники соцзащиты Владимирской области. Ссылаясь на несуществующие ограничения в законе о материнском капитале, они отказали супругам Вотинцевым и еще десяти семьям