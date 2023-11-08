Во Владимирской области прокуратура наводит порядок на превращенных в стихийные свалки контейнерных...

Во Владимирской области прокуратура наводит порядок на превращенных в стихийные свалки контейнерных площадках.Муромской городской прокуратурой установлено, что в Муромском районе непосредственно на почве вокруг 13 площадок для сбора твердых коммунальных отходов, расположенных на территории частного сектора сельского поселения складируется бытовой и крупногабаритный мусор. Это доски, шифер, автомобильные покрышки, спиленные ветви деревьев, трава, игрушки и другие отходы.Таким образом, в районе площадок фактически образованы несанкционированные места складирования отходов, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По результатам проверки прокурором главе муниципального образования внесено представление с требованием незамедлительно привести площадки в надлежащее состояние. В отношении ответственного должностного лица органа местного самоуправления прокурором возбуждено дело об административном правонарушении.Устранение выявленных нарушений находится на контроле городской прокуратуры.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.