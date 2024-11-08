Высокую награду Александру Авдееву указом присвоил Владимир Путин. Губернатор удостоился Ордена за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную

Высокую награду Александру Авдееву указом присвоил Владимир Путин. Губернатор удостоился Ордена за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу. Об этом сообщили в правительстве области. Орден губернатору вручили в Кремле. Награду на пиджаке у Александра Авдеева закрепил первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко в Кремле. Орден Дружбы — государственная награда, которую