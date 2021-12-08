На территории Владимирской области 8 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 300 случаев...

На территории Владимирской области 8 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 300 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:67 - во Владимире38 - в Муромском районе37 - в Ковровском районе32 - в Гусь-Хрустальном районе19 - в Александровском районе16 - в Кольчугинском районе16 - в Суздальском районе15 - в Петушинском районе13 - в Киржачском районе9 - в Юрьев-Польском районе8 - в Вязниковском районе8 - в Меленковском районе7 - в Камешковском районе6 - в Судогодском районе5 - в Селивановском районе3 - в Собинском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 74 919 случаев заболевания.