На территории Владимирской области 8 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 300 случаев...
На территории Владимирской области 8 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 300 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
67 - во Владимире
38 - в Муромском районе
37 - в Ковровском районе
32 - в Гусь-Хрустальном районе
19 - в Александровском районе
16 - в Кольчугинском районе
16 - в Суздальском районе
15 - в Петушинском районе
13 - в Киржачском районе
9 - в Юрьев-Польском районе
8 - в Вязниковском районе
8 - в Меленковском районе
7 - в Камешковском районе
6 - в Судогодском районе
5 - в Селивановском районе
3 - в Собинском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 74 919 случаев заболевания.