Награду ему вручил сегодня на губернаторской планерке глава Владимирской области Александр Авдеев....

Награду ему вручил сегодня на губернаторской планерке глава Владимирской области Александр Авдеев.Вячеслав Кузин возглавляет министерство финансов (именно так его участок работы называется с Нового года) уже при четвертом по счету губернаторе.С 1993 года в администрации региона Вячеслав Кузин занимается вопросами бюджетной и налоговой политики. Благодаря его высокому профессионализму, умению глубоко и всесторонне анализировать обстановку, взвешенно принимать решения, во Владимирской области на высоком уровне организована работа по исполнению областного бюджета, контролю за рациональным и целевым использованием бюджетных средств. По качеству управления региональными финансами наша область отнесена к высшей группе в Российской Федерации, сообщила пресс-служба АВО.Государственный долг региона и расходы на его обслуживание являются одними из самых низких в Центральном федеральном округе и в целом по России. Объём госдолга Владимирской области по итогам 2021 года составил 5,9 процента от доходов областного бюджета без учёта безвозмездных поступлений. В структуре государственного долга региона отсутствуют долговые обязательства перед кредитными организациями.Напомним, что 4 января у первого заместителя Губернатора, Министра финансов Владимирской области Вячеслава Кузина – юбилей, ему исполнилось 75 лет. Почти 30 лет из них Вячеслав Павлович, выпускник Всесоюзного заочного финансово-экономического института по специальности «планирование народного хозяйства», – на государственной службе.За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Вячеслав Павлович Кузин награждён медалью «За трудовые заслуги». Соответствующий указ подписал Губернатор Александр Авдеев.Фото пресс-служба АВО.