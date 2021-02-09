При этом мониторинг соблюдения требований Роспотребнадзора и температурного режима контролируется ежедневно.

Во Владимире в детских садах и школах выявлено семь случаев заражения или контакта с заболевшими коронавирусом.По одному классу ушли на карантин из-за ОРВИ и Covid-19. В шести группах дошкольных учреждений временно приостановлен приём новых воспитанников.При этом мониторинг соблюдения требований Роспотребнадзора и температурного режима контролируется ежедневно.«Эпидемиологическая ситуация по ковиду, гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в учреждениях образования остаётся стабильной», - резюмировали в пресс-службе горадминистрации.