Смотрите Вести в 21.05: медикам обещают зарплаты не снижать. Подведем итоги дня...

Смотрите "Вести" в 21.05: медикам обещают зарплаты не снижать.Подведем итоги дня вместе:Хронический перерасход.- Региональный Минздрав утверждает, понижения зарплат не будет. Продолжение истории с отменой дополнительных выплат работникам скорой.Адресная поддержка.- Помогают с работой и новым жильем. Представители Владимирского отделения Российского детского фонда встретились с переселенцами с Донбасса.По Хичкоку.- И черный ворон, что ж ты вьешься? Владимирцев напугали полчища галдящих птиц. Откуда в областной столице столько пернатых?