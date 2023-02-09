Смотрите Вести в 21.05: медикам обещают зарплаты не снижать.
Подведем итоги дня...
Смотрите "Вести" в 21.05: медикам обещают зарплаты не снижать.
Подведем итоги дня вместе:
Хронический перерасход.
- Региональный Минздрав утверждает, понижения зарплат не будет. Продолжение истории с отменой дополнительных выплат работникам скорой.
Адресная поддержка.
- Помогают с работой и новым жильем. Представители Владимирского отделения Российского детского фонда встретились с переселенцами с Донбасса.
По Хичкоку.
- И черный ворон, что ж ты вьешься? Владимирцев напугали полчища галдящих птиц. Откуда в областной столице столько пернатых?