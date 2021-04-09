Ему вынесен приговор по делу о мошенничестве с денежными средствами потерпевшего в крупном размере.

Ему вынесен приговор по делу о мошенничестве с денежными средствами потерпевшего в крупном размере.Ленинским районным судом города Владимира 21-летний житель Республики Башкортостан признан виновным. Судом установлено, что он с целью незаконного заработка, используя фотографию незнакомой девушки, создал аккаунт в социальной сети «Вконтакте» и от имени женского имени вступил в переписку с ранее незнакомым ему гражданином.С мая по июнь 2020 злоумышленник, используя различные предлоги выманивания денежных средств потерпевшего, в том числе для оплаты проезда к месту встречи, решения внезапно возникших личных бытовых вопросов и проблем, связанных с госпитализацией в медицинское учреждение, а также для оказания благотворительной помощи третьим лицам, под условием последующего возврата, завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму более 600 тыс. рублей, которые последний посредством платежной системы «VK pay» перевел на банковские счета обвиняемого, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Преступление удалось раскрыть благодаря своевременному обращению потерпевшего в правоохранительные органы.Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал, частично возместил ущерб на сумму 300 тыс. рублей. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Также удовлетворен иск на сумму более 300 тыс. рублей (оставшаяся часть причиненного материального ущерба).Приговор в законную силу не вступил.