Большинство - 985 - во Владимире.

Большинство - 985 - во Владимире.837 - в Гусь-Хрустальном районе,664 - в Петушинском районе,530 - о. Муром,495 - в Ковровском районе,440 - в Александровском,310 - в Собинском районе,292 - в Вязниковском районе,278 - в Юрьев-Польском районе,206 - в Кольчугинском районе,159 - в Судогодском районе,137 - в Киржачском районе,148 - в Меленковском районе,97 - в Суздальском районе,79 - в Камешковском районе,60 - в г. Радужном,40 - в Селивановском районе,37 - в Гороховецком районе.За сутки на 9 августа 2020 года лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.5 случаев в о. Муром,4 - во Владимире,3 - в Ковровском районе,3 - в Александровском районе,2 - в Гусь-Хрустальном районе,2 - в Кольчугинском районе,1 - в Юрьев-Польском районе,1 - в Петушинском районе,1 - в Вязниковском районе.