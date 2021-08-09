В 18.08 во Владимире загорелось трёхэтажное офисное здание на улице Садовой. По прибытии пожарных к месту происшествия установлено, что полыхает кровля офиса. Сформированы три звена ..

В 18.08 во Владимире загорелось трёхэтажное офисное здание на улице Садовой.По прибытии пожарных к месту происшествия установлено, что полыхает кровля офиса. Сформированы три звена газодымозащитной службы.Погибших и пострадавших нет.Как рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области, на месте работают 9 единиц техники и 26 человек. Группировка наращивается.Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.