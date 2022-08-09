В нашей рубрике Вести. Век Двадцатый сегодня - кадры с камешковской прядильно-ткацкой фабрики...

В нашей рубрике "33Live.Ru Век Двадцатый" сегодня - кадры с камешковской прядильно-ткацкой фабрики имени Свердлова. Молодые специалисты (в основном, конечно, женщины) составляли кадровую основу некогда флагманского предприятия камешковской легкой промышленности. Для молодежи строили общежития, при фабрике работали школа ученичества, театр, даже ясли. В общем, все, чтобы привлечь к труду как можно больше молодых сотрудников.