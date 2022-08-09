Не пропустите в утреннем выпуске Вести-Владимир:
Нападение на полицейских
Перед законом все...
Не пропустите в утреннем выпуске "Вести-Владимир":
Нападение на полицейских
Перед законом все равны, и связи не помогут. Региональный следком возбудил уголовное дело по факту нападения на инспекторов ДПС.
Глобальный ремонт
Дорожное обновление в Гусе-Хрустальном. Как идет долгожданный ремонт на трассе до поселка Уршельский?
Моя Россия
И этнический калейдоскоп Владимирской области. Как живут представители цыганской национальности в нашем регионе?