Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин держит на контроле ход капремонта в школах региона.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин держит на контроле ход капремонта в школах региона. За три года по Народной программе «Единой России», инициированной президентом страны Владимиром Путиным, на средства федерального бюджета в области должны восстановить 48 образовательных учреждений.Как отметил парламентарий, наряду с федеральными проектами реализуются и региональные. Так, в настоящий момент ведутся работы в александровской школе №14, на капремонт которой Владимирская область и муниципалитет выделили свыше 45 млн рублей.Ремонтные работы осуществляет ООО «Монолит СТМ». Специалисты подрядной организации уже поменяли в здании окна, обновили инженерные сети, провели ремонт в классах и коридорах, школьном пищеблоке, раздевалке и туалетах.«По моему запросу администрация района посчитала, что кассовое исполнение работ на сегодняшний день — 64%. Завершить капремонт по контракту должны к 30 августа», - отметил в своём депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.