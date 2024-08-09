Уроженка Коврова Екатерина Кузнецова стала переводчиком на переговорах высшего уровня, сообщила глава Коврова Елена Фомина у себя в соцсетях. Екатерина переводила Владимиру Путину с

Уроженка Коврова Екатерина Кузнецова стала переводчиком на переговорах высшего уровня, сообщила глава Коврова Елена Фомина у себя в соцсетях. Екатерина переводила Владимиру Путину с индонезийского языка речь министра обороны, избранного Президента Республики Индонезии П.Субианто. Екатерина Кузнецова в 2011 году закончила школу №21 Коврове. В том же году она взяла призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников и поступила