Соответствующее постановление приняла городская администрация.

Движение транспорта по улице Усти-на-Лабе во Владимире будет ограничено с 23:00 пятницы, 9 августа, до 01:00 понедельника, 12 августа. Соответствующее постановление приняла городская администрация.Ограничения коснутся участка от улицы Мира до улицы Северная. Автомобильное движение будет перенаправлено на объездные маршруты через улицы Фейгина, Полины Осипенко, Северную, Почаевскую и Мир.Также стало известно о закрытии дорог в Суздале на время проведения торжеств. Первые маршруты будут закрыты с вечера 8 августа. В рамках мероприятий будут предоставлены услуги платных парковок для таксистов и экскурсионных автобусов.