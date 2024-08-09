Локомотивный парк депо Муром Горьковской железной дороги пополнился 8 новыми маневровыми тепловозами серии ТЭМ18ДМ.

Локомотивный парк депо Муром Горьковской железной дороги пополнился 8 новыми маневровыми тепловозами серии ТЭМ18ДМ. Об этом рассказала пресс-служба компании.Локомотивы полностью произведены в нашей стране. Они имеют компактную форму, а кабина машиниста модифицирована и увеличена в размерах, что улучшает условия труда рабочей бригады.Кроме того, тепловозы данной серии оборудованы современными системами автоматики. Это позволяет снизить расход топлива на 15-20% и существенно сократить техногенное воздействие на окружающую среду.