С 9 августа во Владимире пройдет сразу несколько крупных турниров по шахматам. Участники сыграют во Дворце детского (юношеского) творчества. Сергей Солонец, президент региональной

С 9 августа во Владимире пройдет сразу несколько крупных турниров по шахматам. Участники сыграют во Дворце детского (юношеского) творчества. Сергей Солонец, президент региональной Федерации шахмат и шашек 9 августа начнутся соревнования среди детей, юношей и девушек по классическим шахматам, а 12-го числа – по решению шахматных композиций. В рамках «Владимир OPEN – 2024» состоится этап всероссийского