По версии следствия, он предложил клиентам выгодные условия инвестирования средств в недвижимость, но фактически использовал деньги новых участников для выплаты старым.

Директора риелторской компании во Владимире обвиняют в участии в финансовой пирамиде. Создал он её на сумму 40 миллионов рублей. По версии следствия, он предложил клиентам выгодные условия инвестирования средств в недвижимость, но фактически использовал деньги новых участников для выплаты старым. В результате многие люди потеряли свои сбережения.Подозреваемый находится под стражей, и ему грозит серьезное наказание за создание финансовой пирамиды и мошенничество. Следствие продолжает работу по этому делу для выяснения всех обстоятельств произошедших событий и привлечения всех ответственных лиц к правосудию.