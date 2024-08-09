Жительница Вязниковского района предъявила в отдел судебных приставов поддельный исполнительный лист о взыскании с ООО «Престиж» больше 47 миллионов рублей. Прокуратура заподозрила, что

Жительница Вязниковского района предъявила в отдел судебных приставов поддельный исполнительный лист о взыскании с ООО «Престиж» больше 47 миллионов рублей. Прокуратура заподозрила, что никакого займа на самом деле не было, и это просто схема отмывания денег. С расчетного счета юрлица женщине было перечислено 43,4 миллиона рублей. Еще 3,7 миллиона были заблокированы на депозите УФССП области после того,