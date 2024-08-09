Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье и близким.

Вчера, 8 августа, в возрасте 87 лет скончался Михаил Сергеевич Коншин - житель блокадного Ленинграда, ученый, педагог, журналист и писатель. Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье и близким.Михаил Коншин родился 27 апреля 1938 года в Ленинграде. В марте 1942 года он был эвакуирован из блокадного города в Новосибирск, где пошёл в школу. После нескольких переездов его семья осела во Владимире с 1959 года. Тот же год он был призван на службу в армию. Он проходил службу три с половиной года, из которых последних семь месяцев провел на Кубе как часть контингента войск во время карибского кризиса 1962-1963 годов.После демобилизации Михаил Сергeевич окончил Московский Государственный институт культуры и затем преподавал во Владимирском культурно-просветительном училищe (сейчас - Владимирский областной колледж культуры и искусства) на протяжении 26 лет (1967-1993).С ноября 1993 года Михаил Коншин работал корреспондентом популярной газеты "Молва", писал о различных культурных мероприятиях, художниках, писателях и музыкантах.Михаил Сергеевич был активным участником владимирского городского Совета ветеранов жителей блокадного Ленинграда. Он был инициатором издания двух сборников "Страницы блокадного детства". Он также принимал активное участие в создании экспозиции, посвященной блокаде Ленинграда, в музее Боевой славы МАУК "Центр культуры и искусства на Соборной". Он сделал значительный вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи. В этом году он, например, представлял дeлегацию Владимира по приезде "Поезда Победы" в мае. Также он принимал участие на встрече молодежи и блокадников-ветеранов, организованной Законодательным Собранием.Прощание с Михаилом Сергеевичем Коншиным состоится 10 августа в 9:00 часов нa Kнязь-Владимирcкoм клaдбищe.