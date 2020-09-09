Находки в Александрове прокомментировал директор института археологии, доктор наук Николай Макаров.

В Александрове археологи обнаружили остатки деревянной мостовой 17-18 веков. Раскопки проводит Институт археологии Российской академии наук. Руководит экспедицией кандидат наук Ирина Зайцева.Раскопки проводятся в центре города. На месте раскопа в скором будущем вырастут административные здания. А пока ученые пытаются найти артефакты предыдущих веков. Кроме старинной мостовой археологи нашли еще бубенцы рубленых домов и большое помещение неизвестного предназначения. Находки в Александрове прокомментировал директор института археологии, доктор наук Николай Макаров.- И хотя это очень позднее время археологии, 18 век - время позднее, это очень интересный для изучения культуры малых городов, посадов, и это требует очень тщательной археологической фиксации. Это совершенно новый для Владимирской области объект, но и вообще археологии такой неожиданный. Это то, что мы привыкли находить в Новгороде, в Пскове, в Твери в гораздо ранних слоях. Но вот для Александрова 17-18 века - это очень такие необычные выразительные находки».Вера Куликова