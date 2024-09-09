На бездействие компании начали жаловаться местные жители.

Прокуратура оштрафовала управляющую компанию ООО «ЖЭК № 3» в Вязниках Владимирской области за беспорядок в доме на улице Вишневой. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.На бездействие УК начали жаловаться местные жители. В доме был захламлен подвал, протекала крыша, а в подъезде жилья долгое время не проводили косметический ремонт и не вставляли окна. После требования прокурора все недочеты были устранены.Напомним, ранее мы писали, что