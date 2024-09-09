Ожидается, что метеорологическое лето продлится до середины сентября.

Сентябрь на территории Владимирской области обещает быть необычно тёплым. Синоптики Центра ФОБОС прогнозируют еще один летний месяц.По данным специалистов, антициклон, держащий власть над Европейской частью России, сохранит сухую и тёплую погоду, с температурными аномалиями до +6°. Ожидается, что метеорологическое лето продлится до середины сентября, со средними дневными температурами от +22 до +27°. Если так продолжится, сентябрь 2023 года может войти в историю как самый тёплый летний месяц, как минимум XXI века.Напомним, ранее мы писали, что