Спасатели тушили пожар более пяти часов.

В пятницу, 6 сентября, в деревне Комшилово, расположенной в Александровском районе, произошел пожар на стихийной свалке. Об этом сообщили сотрудники службы Гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций Карабаново.Благодаря оперативной работе пожарных огонь был быстро локализован и полностью потушен на площади в 400 квадратных метров. К счастью, ни один человек не пострадал.Стоит отметить, что эта же свалка в Комшилово уже горела в прошлом году. В тот раз огонь уничтожил строительные отходы и спиленные деревья. Пожарные тогда потушили возгорание на площади 110 квадратных метров.