У мужчины хотели конфисковать машину.

У 45-летнего жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области изъяли деньги с продажи автомобиля из-за пьяного вождения. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.Мужчина ранее был судим за пьяную езду, но снова сел выпившим за руль. Его поймали сотрудники ДПС. Наказание за повторное нарушение — конфискация машины, но мужчина решил продать авто, чтобы избежать ответственности. Однако, хитрость положение не исправила. Суд забрал вырученные деньги после сделки. Также водителю назначили принудительные работы на 7 месяцев с удержанием 10% из зарплаты.Напомним, ранее мы писали, что