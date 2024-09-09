В Гусь-Хрустальном судили 45-летнего местного жителя. Мужчина снова попался на пьяной езде. За повторное нарушение полагается конфискация автомобиля. Водитель знал об этом и быстро продал

В Гусь-Хрустальном судили 45-летнего местного жителя. Мужчина снова попался на пьяной езде. За повторное нарушение полагается конфискация автомобиля. Водитель знал об этом и быстро продал машину. 14 апреля пьяного гусевчанина за рулем «Лады Приоры» остановили сотрудники ДПС. Уже через день, 16 апреля, осужденный заключил договор купли-продажи транспортного средства. В суде прокурор потребовал провести автотовароведческую экспертизу, чтобы