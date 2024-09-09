В городском управлении ЖКХ начали принимать заявки на участие в программе «Формирование современной городской среды на территории города Владимира». Дворы, которые попадут в список,

В городском управлении ЖКХ начали принимать заявки на участие в программе «Формирование современной городской среды на территории города Владимира». Дворы, которые попадут в список, отремонтируют в следующем году. Заявки можно принести по адресу: ул. Горького, д.95а, каб.111. Часы приема: с 10:00 до 16:00, перерыв с 12.00 до 13.00. Документы принимаются до 20 сентября. К заявке