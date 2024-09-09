Вечером 8 сентября владимирская гончарная школа «Колокол» проведет в соцсетях прямой эфир, где все желающие смогут купить готовую и красивую керамику от 200 рублей. Все вырученные с

Вечером 8 сентября владимирская гончарная школа «Колокол» проведет в соцсетях прямой эфир, где все желающие смогут купить готовую и красивую керамику от 200 рублей. Все вырученные с распродажи деньги пойдут на помощь животным из приюта «Ковчег33», рассказали организаторы благотворительной акции в соцсетях. Распродавать будут изделия, которые забыли забрать гости гончарной школы. А теперь эти поделки