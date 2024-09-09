Обновленный Центр поддержки одаренных детей откроется 10 сентября на базе Владимирского института развития образования, сообщили в правительстве области. Центр создан, чтобы развивать

Обновленный Центр поддержки одаренных детей откроется 10 сентября на базе Владимирского института развития образования, сообщили в правительстве области. Центр создан, чтобы развивать таланты и способности детей. Он работает по четырем направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт» и «Социальная одарённость». В современных лабораториях школьники могут учиться биофизике, инженерии, нейробиологии, графическому дизайну, математике, биологии, химии, астрономии и информатике. Также внимание