62-летний владимирец завел фейковую страницу в соцсетях и публиковал сообщения террористического и экстремистского характера. Остаться анонимом не удалось – мужчину судили и дали ему

62-летний владимирец завел фейковую страницу в соцсетях и публиковал сообщения террористического и экстремистского характера. Остаться анонимом не удалось – мужчину судили и дали ему реальный срок. Как рассказывают в ФСБ, фигурант с мая 2022 года по март 2023 размещал в открытом доступе материалы, направленные на формирование идеологии терроризма. Также мужчина призывал читателей осуществлять террористическую и