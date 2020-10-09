Пострадали ещё четыре человека.

9 октября около 17:15 на 18 километре трассы «Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние дворики» произошло ДТП. Столкнулись «Субару» и «Хёндай», сообщает пресс-служба УМВД региона.По предварительной информации, водитель «Субару» выехал на встречную полосу движения и столкнулся лоб в лоб с «Хёндай». В результате аварии погиб ребёнок, четыре человека пострадали. Среди них: мужчина и женщина, находившиеся в«Хёндае» и два мужчины из «Субару».На месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели и сотрудники скорой помощи. Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.