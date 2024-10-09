Перед матчем спортсменок поприветствует губернатор Александр Авдеев.

Баскетбольная команда «Владимирские львицы» готовится к играм в Суперлиге России. 10 октября в 19:00 в спортзале ВлГУ они примут команду «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга.Перед матчем спортсменок поприветствует губернатор Александр Авдеев.В минувшем сезоне «Владимирские львицы» завоевали четыре золотые медали, включая титулы чемпионов студенческой лиги РЖД и регулярного этапа Высшей Лиги России. Спортсменки выражают благодарность своим болельщикам за поддержку.Напомним,ранее мы писали, что