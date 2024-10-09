Работы по установке светофоров оценены в 2,8 миллиона рублей на Нижегородской и 2,6 миллиона на Юбилейной.

Во Владимире в ближайшие два месяца установят два новых светофора. Они появятся на улице Большая Нижегородская в районе «Владимирэнерго» и на пересечении улиц Юбилейной и Егорова. Эти меры направлены на улучшение безопасности дорожного движения, так как на указанных участках ранее часто происходили аварии, а на перекрестке Юбилейной и Егорова имеются нерегулируемые пешеходные переходы.Работы по установке светофоров оценены в 2,8 миллиона рублей на Нижегородской и 2,6 миллиона на Юбилейной. Всех их хотят завершить до 15 декабря текущего года.Напомним, ранее мы писали, что