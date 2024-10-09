Они похитили мобильный телефон и перевели 1,6 миллиона рублей с его счета.

Следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело против двух жителей Гусь-Хрустального Владимирской области 33 и 29 лет. Их обвиняют в разбойном нападении с оружием. Об этом рассказали в пресс-службе правоохранительных органов.Мужчины напали на местного жителя, участника специальной военной операции. Они похитили мобильный телефон и перевели 1,6 миллиона рублей с его счета.Фигуранты были задержаны в результате оперативных действий совместно с УФСБ и Росгвардией. В настоящее время им предъявлено обвинение. Мужчины арестованы. Следственные действия продолжаются.