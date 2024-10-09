Срочник из Коврова попал под уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу без законных оснований для освобождения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Срочник из Коврова попал под уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу без законных оснований для освобождения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Ковровчанин стоит на воинском учете по месту проживания в военном комиссариате. Он получал повестку, но в назначенные даты и время в военкомат не являлся. Уголовное дело направлено в Ковровский