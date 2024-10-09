Серьезная авария произошла в Юрьевце. «УАЗ» и Мерседес столкнулись днем, около половины третьего, 9 октября. Очевидцы разместили в социальных сетях страшные фотографии и видеозаписи. На них

Серьезная авария произошла в Юрьевце. «УАЗ» и Мерседес столкнулись днем, около половины третьего, 9 октября. Очевидцы разместили в социальных сетях страшные фотографии и видеозаписи. На них видно, что грузовик лежит на боку, вокруг разбросаны вещи, а Мерседес и вовсе уехал прямиком в ограждение. Столкновение произошло в районе дома №11 на улице Ноябрьской. Алена Бусько, старший