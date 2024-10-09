Коммунальщики смогли восстановить поврежденные плафоны.

9 октября 2023 года во Владимире на пешеходной улице Георгиевской были разбиты плафоны фонарей. Коммунальные службы подозревают, что в этом могли быть виновны местные жители, а не туристы.Представители Центрального управления городского хозяйства (ЦУГД) выразили мнение, что такие действия могли быть совершены, возможно, подростками. Они отметили, что среди населения есть люди, которые не желают видеть город ухоженным и светлым. Отмечается, что коммунальщики смогли восстановить поврежденные плафоны.Напомним, ранее мы писали, что