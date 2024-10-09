Нужно предъявить удостоверение многодетной семьи или QR-код из электронной версии документа.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник объявил об изменениях в правилах посещения. Теперь многодетные семьи могут бесплатно ходить в музеи не только по субботам, но и в любой другой день, предъявив удостоверение многодетной семьи или QR-код из электронной версии документа.Кроме того, жители Суздаля и Суздальского района теперь могут бесплатно посещать экспозиции Музея деревянного зодчества. При наличии паспорта они смогут не только осматривать территорию, но и знакомиться с интерьерами деревянных строений и тематическими выставками. Ранее такой доступ был ограничен только праздниками, проводимыми на территории комплекса.Напомним, ранее мы писали, что