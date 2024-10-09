Влюбленные из 46 регионов страны поженились в сентябре во Владимирской области: 14% невест и 16% женихов, которые в 33-ем регионе не проживают. Об этом рассказали в пресс-службе министерства по

Влюбленные из 46 регионов страны поженились в сентябре во Владимирской области: 14% невест и 16% женихов, которые в 33-ем регионе не проживают. Об этом рассказали в пресс-службе министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов. Всего в первый месяц осени ЗАГСы Владимирской области зарегистрировали 800 браков. Самым юным женихом стал 18-летний молодой человек,