Неработающий лифт стал причиной трагедии? 82-летняя жительница Юрьев-Польского района не смогла подняться по лестнице медучреждения и умерла. Трагедия произошла в конце октября. Нам удалось

Неработающий лифт стал причиной трагедии? 82-летняя жительница Юрьев-Польского района не смогла подняться по лестнице медучреждения и умерла. Трагедия произошла в конце октября. Нам удалось пообщаться с местным журналистом и дочерью погибшей. Вот, что они сообщили. Сергей Трубкин, журналист г. Юрьев-Польского: Ей дали талон. Она в регистратуре побывала. Ей надо было на лифте доехать до непосредственно